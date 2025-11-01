Bagna Caoda solidale a Dego per sostenere l’Associazione Guido Rossi

Il Lions Club Valbormida, in collaborazione con la Pro Loco di Dego, organizza una cena di beneficenza a favore dell’Associazione Guido Rossi. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre 2025, alle ore 20.00, presso la sede della Pro Loco di Dego. Il menù della serata propone la tradizionale Bagna Caoda, preparata con acciughe scelte, aglio e buon olio, accompagnata da verdure fresche di stagione provenienti dall’azienda agricola Magia dell’Orto.

Per chi preferisse una variante più leggera, sarà disponibile il pinzimonio come alternativa. Non mancheranno il menù bimbi (Kids Menu), pensato per i più piccoli, e una lotteria finale che concluderà la serata in un clima di allegria e condivisione. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Guido Rossi, che da anni sostiene le persone e accompagna chi vive il dolore legato ai malati terminali. Per informazioni e prenotazioni (ultimi posti disponibili) è possibile contattare il numero 350 5880469 (anche via WhatsApp)