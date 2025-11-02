Lite tra due ragazze, una viene colpita con delle forbici e portata in codice giallo al San Paolo

Una diciassettenne è stata colpita da un’altra ragazza durante una lite, con un’arma bianca – probabilmente delle forbici. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Varazze, intorno alle 16.30, in via Santa Caterina.

La ragazza ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, la Croce Rossa di Varazze e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.