Cronaca | 02 novembre 2025, 17:43

Lite tra due ragazze, una viene colpita con delle forbici e portata in codice giallo al San Paolo

Momenti di tensione nel pomeriggio, sul posto sono intervenuti automedica del 118, Croce Rossa e sono stati allertati i Carabinieri

Una diciassettenne è stata colpita da un’altra ragazza durante una lite, con un’arma bianca – probabilmente delle forbici. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Varazze, intorno alle 16.30, in via Santa Caterina.

La ragazza ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, la Croce Rossa di Varazze e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

