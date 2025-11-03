“Parliamo di legalità e mafia” – Incontro con Giovanni Impastato ad Arnasco mercoledì 12 novembre

Mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 21:00, presso il Teatro dell’Ulivo di Arnasco, si terrà un importante incontro pubblico dal titolo “Parliamo di legalità e mafia”, con la partecipazione di Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, il giovane giornalista e attivista siciliano ucciso da Cosa Nostra nel 1978 per il suo coraggio e il suo impegno civile.

Dialogheranno con Giovanni Impastato il giornalista Claudio Porchia e il consigliere regionale Jan Casella, in un confronto aperto sul valore della legalità, della memoria e dell’impegno contro le mafie, temi di grande attualità e importanza per la società civile.

L’appuntamento vuole essere un momento di riflessione e partecipazione, un’occasione per mantenere viva la testimonianza di Peppino Impastato, simbolo di coraggio e libertà, ricordato anche nel motto che accompagna la serata: “Peppino è vivo e lotta insieme a noi!”

Prima dell’incontro, alle ore 19:00, sarà possibile partecipare a una cena conviviale su prenotazione, contattando: Dino – 335 1556609