Savona, approvato il calendario delle fiere e manifestazioni su area pubblica 2026

La giunta ha approvato l’elenco ufficiale delle manifestazioni storiche, straordinarie e fiere promozionali che animeranno la città nel corso del 2026. Il provvedimento rientra nel quadro della Legge regionale e del Regolamento comunale sulla disciplina delle fiere promozionali e manifestazioni commerciali.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato la valenza promozionale e turistica di diversi eventi che contribuiscono alla valorizzazione dell’artigianato, delle produzioni tipiche e delle eccellenze locali. Per alcune manifestazioni ritenute di particolare rilievo è stata riconosciuta una riduzione del 60% del canone unico di occupazione del suolo pubblico, prevista dal regolamento comunale.

Inoltre, alle manifestazioni che si terranno in Piazza del Popolo e nelle aree esterne al centro storico sarà applicata una riduzione del 50% del canone, in considerazione della loro funzione di presidio e riqualificazione del territorio urbano.

Il calendario delle fiere e manifestazioni 2026 comprende oltre 40 appuntamenti distribuiti durante tutto l’anno.