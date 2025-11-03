Un nuovo occhio puntato sul cielo: installata la stazione meteo a Campochiesa d’Albenga

Un nuovo occhio puntato sul cielo di Campochiesa d’Albenga: è stata installata la stazione meteorologica acquistata grazie al contributo della Banca d’Alba e all’impegno del Comitato di Quartiere. Un progetto nato con l’obiettivo di promuovere una maggiore cultura meteorologica e consapevolezza climatica sul territorio.

“Il nostro territorio presenta microclimi molto diversi anche a poche centinaia di metri di distanza – spiega Gianfranco Saffioti, conosciuto come Il Meteorologo Ignorante –. Una stazione meteo consente di registrare parametri come temperatura, umidità, pressione, vento, radiazione solare e, soprattutto, quantità e intensità della pioggia”.

Dati preziosi per agricoltori, operatori e cittadini che vivono e lavorano all’aperto, e che grazie alle informazioni raccolte possono monitorare in tempo reale le variazioni atmosferiche. “Imparare a leggere gli strumenti – aggiunge Saffioti – significa attivare comportamenti di autoprotezione, utili per non farsi sorprendere da eventi potenzialmente pericolosi. Oggi, grazie all’evoluzione tecnologica, è possibile dotarsi di stazioni meteo affidabili a costi contenuti, accessibili anche a livello comunale o associativo”.

La nuova stazione è stata installata sul capannone dell’azienda Arnaldi Centinature. “Abbiamo impiegato una giornata di lavoro – spiegano dal Comitato di Quartiere – per montare il palo, collegare la rete wifi dell’azienda e installare il software. Tra pochi giorni la stazione sarà in rete e i dati saranno consultabili online. Ringraziamo il signor Rinaldo Arnaldi per aver permesso l’installazione nella sua struttura e per averci messo a disposizione la connessione”.