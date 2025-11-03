Garlenda, l'assessore regionale Scajola: "Al via la riqualificazione della borgata Paravenna"

L’assessore regionale Marco Scajola ha svolto oggi, insieme al sindaco Alessandro Navone, un sopralluogo di inizio cantiere in borgata Paravenna nel Comune di Garlenda. Qui è ufficialmente partito un nuovo intervento di rigenerazione urbana che riqualificherà totalmente l’area centrale della frazione dove è localizzata la piazzetta e sono concentrate le attività turistiche. 230mila euro il costo complessivo dell’opera, di cui 200mila stanziati dalla Regione Liguria, per rifare la pavimentazione, potenziare l’impianto d’illuminazione e regimentare le acque meteoriche.



“Con questo lavoro daremo nuova linfa a Paravenna – spiega l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola -. Parliamo di un bellissimo borgo ligure bisognoso di un’opera di riqualificazione che lo renderà ancor più fruibile e attrattivo per cittadini e turisti. La parte centrale avrà infatti una nuova pavimentazione, sarà maggiormente illuminata e godrà di un’efficace regimazione delle acque meteoriche. Si tratta dell’ennesimo intervento per valorizzare il nostro entroterra che, grazie al Programma regionale di rigenerazione urbana, sta davvero cambiando volto in tutte le province. Nel savonese sui 50 lavori finanziati per 14 milioni di euro complessivi, dal 2021 a oggi, 34 sono in Comuni dell’entroterra con 7,2 milioni di euro di investimenti. In questi luoghi rifare una piazza, una via o restituire funzionalità a un immobile abbandonato significa, spesso, ridare slancio a intere porzioni di territorio”.



Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Garlenda Alessandro Navone: “È un intervento significativo e tutelante per la frazione più antica di Garlenda. Inizia un percorso di riqualificazione che valorizzerà il borgo che, negli ultimi anni, ha visto un ripopolamento. È un impegno che avevamo preso con i nostri concittadini e si inserisce nel quadro di interventi di riqualificazione delle frazioni di Garlenda. Frazione Paravenna è apprezzata e conosciuta dai turisti, dagli appassionati di storici eventi sportivi come il rally delle valli ingaune e il trofeo Laigueglia”.



Nel dettaglio, l’attuale manto stradale in asfalto verrà rimosso e sostituito da una pavimentazione in pietra arenaria fiammata locale. Verrà realizzata una nuova rete elettrica interrata che andrà ad alimentare energeticamente la zona, con il conseguente posizionamento di punti luce a led e di ulteriori cavidotti per la fibra ottica. Per ciò che concerne la regimazione delle acque, quest’ultime verranno raccolte in un’apposita condotta interrata che attraverserà i circa 450 mq di area interessati dall’intervento.