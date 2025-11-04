Miss Blumare 2025, tre giovani finaliste pronte a salpare a bordo di MSC Grandiosa

Tutto è pronto per la 17ª edizione del concorso nazionale Miss Blumare, la cui finale si svolgerà dal 9 al 15 novembre 2025 a bordo della prestigiosa nave MSC Grandiosa.

La crociera toccherà diverse tappe nel Mar Mediterraneo, con partenza da Civitavecchia e arrivo a Genova.

Tra le 60 finaliste provenienti da tutta Italia, si distinguono tre giovani promesse del mondo della moda: Alice Fenoglio, 22 anni, di Torino, vincitrice del titolo Miss Albenga Summer 2025 - Miss Santero 958; Noemi Carfora, 16 anni, di Firenze, incoronata Miss Pietra Ligure 2025; Giada Delitala, 19 anni, di Pietra Ligure, già Miss Pietra Ligure 2024 e quest’anno vincitrice del titolo Miss Blumare Piemonte 2025, che le ha garantito l’accesso alla finale nazionale.

Le tre finaliste fanno parte dell’Agenzia Arte Moda, diretta da Maurizio Tonini, realtà consolidata nel panorama nazionale della moda e degli eventi. Il responsabile regionale di Miss Blumare Piemonte è Maurizio Monge dell’Agenzia Eventi e Servizi. Mentre per la Liguria hanno collaborato per l'edizione 2025 Francesca Bianco e Massimo Enrico, i quali rivolgono un grande in bocca al lupo alle tre ragazze per la loro partecipazione alla finale nazionale.

Miss Blumare si conferma anche nel 2025 come l’unico concorso nazionale italiano che svolge la propria finale a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, unendo bellezza, eleganza e turismo in un’esperienza unica.

"Un grazie al Comune di Albenga, al comune di Pietra Ligure e all'associazione Facciamo Centro di Pietra Ligure guidata da Renata Gibbone" fanno sapere dall'organizzazione ligure del concorso.