Albissola, continua l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza: nuova telecamera tra Viale Faraggiana e Piazza Lombardia 

Nei giorni scorsi è stata attivata ad Albissola Marina una nuova telecamera con ottiche ad alta definizione che garantisce una visione a 360° dell'intero circondario all'altezza del crocevia tra Viale Faraggiana, Via Palestrina e Piazza Lomabardia.

"Questo intervento di ammodernamento e potenziamento è solo l'ultimo di una serie incominciata già dai primi mesi di inizio di questo nuovo mandato amministrativo che ha visto per esempio la sostituzione dell'intero impianto di trasmissione dati comprensivo di nuove antenne radio più perfomanti per la trasmissione del relativo segnale dalle singole telecamere sparse nel territorio al server della centrale operativa - spiega l'assessore e vicesindaco Luigi Silvestro - l'installazione in circa una quindicina di siti di una prima tranche di nuove telecamere ad alta risoluzione per un totale di oltre 30 ottiche in sotituzione degli apparecchi più datati, tra le quali la attivazione di una videocamera per la vigilanza del crocevia tra Via Nomaxio/Poggio del Sole ed un'altra all'altezza dell'incrocio semaforico di Via Collette; l'installazione di nuove telecamere di lettura targhe lungo l'Aurelia il cui progetto è stato premiato con un cofinanziamento ministeriale".

"Nei prossimi anni cercheremo di continuare ad investire nei diversi strumenti tecnologici per migliorare la videosorveglianza anche nei luoghi dove ancora non adeguata o addirittura mancante" conclude Silvestro.