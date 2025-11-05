Addio al dottor Piero Gianotti, aveva 63 anni

È mancato all’età di 63 anni il dottor Piero Gianotti, psichiatra molto conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e umanità. Originario di un paese del Torinese, da anni viveva in Val Bormida, dove aveva instaurato solidi legami personali e professionali.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa: in tanti lo ricordano come una persona gentile, disponibile e profondamente rispettata.

L’ultimo saluto al dottor Gianotti sarà celebrato giovedì 6 novembre alle ore 10 presso il tempio crematorio di Zinola, con partenza da Millesimo alle ore 9. Le sue ceneri riposeranno nel cimitero valbormidese.