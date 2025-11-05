 / Cronaca

Incidente in A10 all'altezza di Feglino: diversi mezzi pesanti coinvolti, due persone in codice giallo

Il tamponamento nel primo pomeriggio, ha richiesto l'intervento della macchina dei soccorsi al completo e diverso tempo, con lunghe code, per la sua risoluzione

Ha richiesto un completo dispositivo di soccorsi e diverso tempo per la sua risoluzione, il maxi tamponamento che si è verificato nel primo pomeriggio odierno in A10, all'altezza di Feglino.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15, nella carreggiata in direzione Italia e proprio sul viadotto che sovrasta il paese dell'entroterra finalese. Ad essere coinvolti un'autovettura ed alcuni mezzi pesanti, con una dinamica il cui accertamento è stato affidato alla polstrada giunta sul posto insieme agli operativi del concessionario autostradale e ai Vigili del fuoco.

A necessitare delle cure dei sanitari, giunti in loco con l'automedica Sierra4 e due ambulanze (una della Croce Verde finalborghese e una della Croce Bianca finalese), sono state due persone, entrambe trasportate in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona.

La rimozione dei mezzi incidentati e le operazioni precedenti di soccorso hanno richiesto parecchio tempo, col formarsi di code e rallentamenti che, in direzione Savona, hanno sfiorato i 10 km.

La coda in A10 su Feglino

