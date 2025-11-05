Ceriale, l'opposizione all'attacco sui parcheggi a pagamento: "La giunta tradisce le promesse e penalizza i cittadini"

"A poco più di un mese dal suo insediamento, la nuova amministrazione comunale ha già chiarito quale sia la sua priorità: imporre nuovi costi a cittadini e turisti con l'introduzione dei parcheggi a pagamento. Come movimento civico Ceriale Viva, denunciamo una decisione che non solo danneggia l'economia locale, ma rivela una profonda contraddizione politica". Ad affermarlo sono i consiglieri di opposizione Luigi Giordano, Nadia Ligustro e Marcello Stefanì.

"Una scelta contro i cittadini e il turismo mentre la nostra precedente amministrazione aveva reso Ceriale, insieme ad Andora, un'eccezione virtuosa con parcheggi gratuiti – un servizio apprezzato da tutti e un incentivo per il turismo – oggi la nuova giunta inverte la rotta. Questa scelta si traduce in un danno concreto: una tassa occulta che grava sui residenti, in particolare quelli della zona pineta, e un pessimo biglietto da visita per i visitatori. L'Incoerenza politica: Togliere parcheggi e metterli a pagamento. La contraddizione più evidente emerge dalla gestione degli stalli. La stessa maggioranza che ci accusava di voler eliminare parcheggi, oggi cancella 5 posti auto che avevamo faticosamente creato nella zona di levante della Pineta".

"La domanda sorge spontanea: questa amministrazione vuole più o meno parcheggi? L'unica risposta chiara, al momento, è che li vuole a pagamento. Si tolgono posti auto gratuiti per poi introdurre strisce blu: un'operazione che non ha alcuna logica se non quella di fare cassa sulla pelle dei cittadini. sindaco, dov'è la coerenza? Un appello alla ragionevolezza. Ci chiediamo se il sindaco sia consapevole di queste decisioni o dira' che non ne sapeva nulla... Permettere una scelta così impopolare e contraddittoria significa avallare una politica che non guarda al bene comune, ma a logiche di partito e alla semplice volontà di disfare quanto di buono è stato realizzato. Non si può governare per ripicca. Non si possono modificare i progetti altrui solo per marcare una discontinuità, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono i cittadini".

"Chiediamo al sindaco di assumersi le proprie responsabilità, di fermare questo passo falso e di iniziare a governare per Ceriale, non contro chi c'era prima.I cittadini meritano risposte, non "inciuci" che pesano sulle loro tasche", concludono dall'opposizione.