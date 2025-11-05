Chiusura del corso di fisioterapia al Santa Corona, Patto per il Nord attacca la rappresentanza locale in Regione

Sembra ormai ufficiale la chiusura del corso di laurea in Fisioterapia di Pietra Ligure.

La notizia ha suscitato la dura reazione della segreteria provinciale savonese di "Patto per il Nord", che in un comunicato parla di «ennesimo arretramento dei servizi offerti al ponente ligure» e denuncia un progressivo depotenziamento della sanità territoriale.

«Nonostante le smentite e le rassicurazioni che sono arrivate in questi mesi dalla regione Liguria e soprattutto dall'assessore alla Sanità, l’università ha ufficialmente annunciato che il corso così come di quello di La Spezia, chiude i "battenti"» si legge nella nota.

«La sanità del ponente ligure è da tempo penalizzata – continua l'associazione politica –. È un processo iniziato dal PD ma che, a parte i primi cinque anni di presidenza Toti, è stato portato avanti dalla giunta di centrodestra, che dimostra di essere non solo Genova-centrica ma priva di una programmazione sanitaria capace di produrre benefici per tutti i territori della nostra regione».

Il movimento richiama anche la chiusura del punto nascite del Dea di secondo livello di Pietra Ligure, «fermo ormai da cinque anni nonostante le rassicurazioni dei politici del centrodestra del ponente, che parlavano di una chiusura temporanea di pochi mesi».

«Questa ennesima decisione – prosegue il comunicato – dimostra che avere territorialmente una folta rappresentanza politica, anche se in maggioranza, non cambia davvero nulla. Mesi fa, in un contesto pubblico, l’assessore aveva dichiarato che a breve si sarebbe trovata una soluzione. Eccola: il corso viene chiuso».

Patto per il Nord annuncia di schierarsi «nettamente a favore del territorio e contro il continuo depauperamento che avviene troppo spesso a danno del ponente, non solo in ambito sanitario». E conclude con una stoccata alla politica locale: «Una volta alcuni dicevano di amare il territorio; oggi, che potrebbero fare la differenza dalle stanze dei bottoni, si occupano solo di mantenere le loro poltrone».