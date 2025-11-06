 / Al Direttore

Savona, la solitudine di un senzatetto e la domanda di un cittadino: "Possibile che nessuno intervenga?"

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Approfitto del vostro spazio per segnalare un problema piuttosto triste e complicato. Abito in corso Vittorio Veneto a Savona, davanti ai bagni Olimpia, e da tempo vedo un poveretto senza tetto, in condizioni igieniche disastrose, vivere all’aperto giorno e notte, spostandosi lungo la passeggiata, rovistando fra la spazzatura in cerca di avanzi di cibo e lasciando poi i sacchetti aperti e svuotati a terra. Talvolta lo si vede semiaddormentato sul marciapiede, al freddo". 

"Al netto dello spettacolo indecoroso, mi chiedo se sia possibile che, in una società moderna e civile, venga tollerata una simile situazione: per lui, in primis, e poi per chi ci passa accanto, bambini compresi". 

"La situazione è nota, poiché so che sono state fatte varie segnalazioni agli organi preposti, ma pare assurdo che non vi siano strumenti adeguati per risolvere il problema". 

Firmato V.V.

Lettera firmata

