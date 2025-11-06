 / Attualità

Attualità | 06 novembre 2025, 11:54

Savona, lavori per il nuovo collegamento elettrico tra il porto e la futura cabina Costa Crociere

I cantieri dei lavori riguarderanno interventi in via Sormano, via XX Settembre, via Corsi, via Giuria, via Lavagna e via Impastato. I cantieri dureranno quattro mesi

Savona, lavori per il nuovo collegamento elettrico tra il porto e la futura cabina Costa Crociere

Il Comune di Savona ha dato il via libera all’autorizzazione per la realizzazione del nuovo collegamento elettrico in media tensione (15 kV) tra il Centro Satellite Savona e la futura Cabina Costa Crociere.

L’opera, curata da E-Distribuzione, permetterà di potenziare la rete elettrica cittadina e a garantire un servizio più efficiente, anche in vista delle esigenze energetiche legate all’area portuale e alle navi da crociera.

I lavori interesseranno un ampio tratto urbano — via Impastato, via Lavagna, via Giuria, via Corsi, via XX Settembre e via Sormano e, una volta avviati i lavori, la durata prevista è di circa 125 giorni.

Gran parte del tracciato sarà realizzato con la tecnica del microtunneling, una modalità di scavo sotterraneo che riduce al minimo l’impatto sulla superficie e sulla circolazione. Solo in alcuni punti, come in corso Ricci e in via Impastato, saranno necessari scavi tradizionali.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium