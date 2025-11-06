I Giorni della Ricerca AIRC: sabato 8 novembre i Cioccolatini nelle piazze

Sabato 8 novembre tornano nelle piazze italiane i volontari di Fondazione AIRC per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, nell'ambito della campagna "I Giorni della Ricerca" che si conclude il 16 novembre.

L'iniziativa, uno degli appuntamenti centrali del Sessantesimo di AIRC, mobilita cittadini, istituzioni e media per sostenere il lavoro di 5.400 ricercatori impegnati in 96 istituzioni italiane. In circa 2.400 piazze e scuole, i volontari offriranno confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi a fronte di una donazione minima di 15 euro. I cioccolatini saranno disponibili dal 10 novembre anche nelle filiali Banco BPM e online su Amazon.

Oggi circa il 50% delle persone che ricevono una diagnosi di tumore può guarire, recuperando la stessa aspettativa di vita di chi non si è mai ammalato. Tuttavia, nel 2024 in Italia si sono registrate oltre 390.000 nuove diagnosi, più di mille al giorno, rendendo necessario continuare a investire nella ricerca.

AIRC è il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica in Italia, erogando circa il 70% dei fondi destinati alla ricerca competitiva. In 60 anni ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti.

I Giorni della Ricerca coinvolgono la RAI (che celebra 30 anni di collaborazione con AIRC), il mondo del calcio con "Un Gol per la Ricerca" dal 7 al 9 novembre, e la Nazionale azzurra il 13 e 16 novembre. Per tutto novembre, AIRC aderisce anche a Movember per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori maschili.

Informazioni su airc.it - numero solidale 45521.