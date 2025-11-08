Rifiuti, "Savona in Azione" presenta all'amministrazione un pacchetto di proposte per migliorare la gestione e il decoro urbano

“Il gruppo consiliare di Savona in Azione, composto da Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso, insieme al coordinamento cittadino, ha presentato all’Amministrazione un pacchetto di proposte per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, elaborato nell’ambito del Tavolo di confronto su Rifiuti e Decoro".

A dirlo proprio i consiglieri del neo gruppo in Comune a Savona che recentemente si sono separati da "RiformiAmo Savona" (gruppo composto ora dal consigliere Marco Pozzo e Carlo Frumento) rimanendo comunque nella maggioranza del sindaco Marco Russo.

"Savona in Azione si fa interprete delle segnalazioni dei cittadini, proponendo interventi concreti per rendere il sistema più efficiente e ordinato. E' naturale che la trasformazione del servizio di raccolta abbia portato con sé problemi e disservizi nella fase iniziale: il servizio sta migliorando, tuttavia siamo consapevoli che serve continuare a vigilare e individuare soluzioni, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e dei cittadini. Le proposte puntano a razionalizzare i punti di raccolta, raggruppando i contenitori condominiali afferenti a stabili vicini dove necessario, con particolare attenzione ai quartieri Villapiana, Villetta e Zinola, dove le criticità sono più evidenti - spiegano Carpano e Taramasso - Il gruppo chiede inoltre uniformità di trattamento tra fabbricati e zone simili, la valutazione della possibilità di installare contenitori per la plastica tracciabili, unitamente alla diffusione di compattatori per plastica e lattine, come già presenti in alcuni supermercati, per la riduzione dei volumi, e l’adozione ufficiale dell’app Junker, che tanti cittadini già utilizzano ma che potrebbe fornire maggiori informazioni sul sistema di raccolta e sui servizi offerti nel nostro comune. Sul piano economico proponiamo di introdurre agevolazioni per i condomìni che spostano i bidoni in aree private e si occupano dell'esposizione, collaborando a una gestione più ordinata della raccolta e diminuendo il numero di bidoni condominiali posizionati su suolo pubblico".

Il coordinatore cittadino Scolastico ha annunciato che domenica 16 novembre si terrà un banchetto di Azione in Corso Italia, che sarà un'occasione per presentare le linee programmatiche del partito a livello nazionale, ma anche le proposte a livello locale, con la possibilità di confrontarsi anche sul tema dei rifiuti.

"Vogliamo dare voce ai cittadini e contribuire al miglioramento di un servizio essenziale per la città, dichiarano Carpano e Taramasso, con proposte costruttive, concrete e un impegno condiviso tra amministrazione, gestore e cittadini" concludono da Savona in Azione.