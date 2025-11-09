Savona, il Commissario Capo Vito Innamorato lascia la Questura: nuovo incarico alla Squadra Mobile di Roma

Il Commissario Capo Vito Innamorato, lascia la Questura di Savona e da domani assumerà un nuovo incarico alla Squadra Mobile di Roma.

Innamorato era alla guida della Squadra Mobile dal febbraio del 2022, subentrando alla compianta Rosalba Garello alla quale era stato affidato al tempo l'incarico della Divisione Anticrimine.

Il funzionario, Commissario Capo, è originario di Bari, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, abilitato alla professione forense, aveva conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro ed il Master universitario di secondo livello in scienze della sicurezza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Aveva iniziato la sua carriera in Polizia da Commissario, nel 2017 dove aveva frequentato il 107° corso di formazione per Commissari nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, al termine del corso, nel 2019 veniva assegnato alla Questura di Milano, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in precedenza era stato Ufficiale addetto di Stato Maggiore nel Compartimento Navale della Guardia di Finanza.

La guida della Squadra Mobile di Savona da domani sarà affidata al Commissario Capo Graziella Satariano che ha svolto negli ultimi anni i ruoli di vice dirigente.

"A entrambi i nostri migliori auguri e un grande in bocca al lupo" dicono dalla Questura.