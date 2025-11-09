Valorizzare l'impiantistica sportiva contro il disagio giovanile: l'assessore di Borghetto Lo Presti l'unica ligure scelta per il seminario Anci

Un importante riconoscimento per l'amministrazione ligure e in particolare per il Comune di Borghetto Santo Spirito. L'assessore Celeste Lo Presti è l'unica rappresentante della Liguria ad essere stata selezionata dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per partecipare al Seminario "Governare lo sviluppo delle aree fragili: politiche giovanili e impianti sportivi".

L'amministratrice comunale borghettina rientra nel gruppo dei 40 giovani amministratori under 35, provenienti da tutta Italia, che prenderanno parte all'iniziativa che si terrà a L’Aquila nel mese di novembre.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da PUBLICA – Scuola ANCI per giovani amministratori, ha un obiettivo strategico: fornire agli amministratori strumenti teorici e operativi. Il focus è sulla valorizzazione dell’impiantistica sportiva come leva per molteplici scopi: come motore di crescita economica e attrattività territoriale, quale promozione dell’imprenditorialità giovanile e come contributo allo sviluppo sostenibile delle aree più fragili del Paese.