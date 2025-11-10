Incidente domestico a Toirano: ustionata una bimba di 8 mesi

Attimi di paura nella serata di ieri in un’abitazione di Toirano, dove una bambina di appena otto mesi è rimasta ustionata a seguito di un incidente domestico: secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata colpita accidentalmente da del brodo bollente caduto da una pentola.

Immediato l’allarme lanciato dalla famiglia: sul posto è intervenuta un’ambulanza del Pietra Soccorso, che ha trasportato la bambina all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. In un secondo momento, la piccola è stata trasferita all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per accertamenti e cure specialistiche.

Dopo le valutazioni mediche sono state riscontrate ustioni di primo e secondo grado a un braccio e al torace. Le condizioni della bambina sono stabili e fortunatamente sono state scongiurate conseguenze peggiori.