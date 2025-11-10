Savona, Giorgio Marrapodi svela i segreti degli equivoci nell’etimologia

Prosegue a Savona il ciclo di otto incontri “Etimologia: principi per… principianti” con il ricercatore del Lessico Etimologico Italiano (LEI) Giorgio Marrapodi. Dopo la lezione introduttiva del 7 ottobre, la seconda conferenza si terrà martedì 11 novembre 2025 alle ore 17.00 nel Salone di Storia Patria (via Pia 14/4).
Questa lezione sarà dedicata all’etimologia degli equivoci, un tema affrontato da Marrapodi con il suo stile chiaro e coinvolgente, capace di rendere accessibili concetti complessi attraverso una ricca serie di esempi.
La conferenza sarà registrata e disponibile su tutti i media dell’organizzazione, permettendo a tutti gli interessati di seguirla anche a distanza.