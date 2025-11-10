 / Politica

La Lega Liguria lancia la Scuola del Territorio per amministratori ed eletti locali

Un percorso formativo annuale tra incontri online e in presenza per rafforzare competenze, promuovere il confronto con esperti e valorizzare la partecipazione alla vita pubblica

La segreteria regionale della Lega Liguria annuncia l’avvio della Scuola del Territorio 2026.

“Un innovativo percorso formativo dedicato agli amministratori, eletti e simpatizzanti del movimento, con l’obiettivo di formare e coinvolgere nuove energie politiche, rafforzare la classe dirigente regionale e promuovere una partecipazione consapevole e competente alla vita pubblica”, spiegano.

“La Scuola del Territorio, in programma da gennaio a dicembre 2026, intende valorizzare le esperienze maturate negli enti locali e promuovere una conoscenza approfondita del funzionamento delle istituzioni, favorendo il confronto diretto con figure politiche e professionali di rilievo”.

"La direzione scientifica della Scuola è affidata a Sonia Viale, che metterà a disposizione la sua lunga esperienza nelle istituzioni e nel movimento. La partecipazione è aperta anche ai non iscritti, purché eletti nelle liste civiche di piccoli e grandi comuni. Il percorso prevede due incontri online al mese della durata di due ore, in orario serale, e un incontro in presenza ogni tre mesi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, parlamentari, ministri, docenti universitari ed esperti di settore". 

"Tra i temi che verranno affrontati: infrastrutture, agricoltura, commercio, sociosanitario, funzionamento dei comuni e delle regioni, bandi regionali e comunali. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2025", concludono dalla Lega. Per informazioni: scuolalegaliguria@gmail.com. 

Redazione

