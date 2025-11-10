La Lega Liguria lancia la Scuola del Territorio per amministratori ed eletti locali

La segreteria regionale della Lega Liguria annuncia l’avvio della Scuola del Territorio 2026.

“Un innovativo percorso formativo dedicato agli amministratori, eletti e simpatizzanti del movimento, con l’obiettivo di formare e coinvolgere nuove energie politiche, rafforzare la classe dirigente regionale e promuovere una partecipazione consapevole e competente alla vita pubblica”, spiegano.

“La Scuola del Territorio, in programma da gennaio a dicembre 2026, intende valorizzare le esperienze maturate negli enti locali e promuovere una conoscenza approfondita del funzionamento delle istituzioni, favorendo il confronto diretto con figure politiche e professionali di rilievo”.

"La direzione scientifica della Scuola è affidata a Sonia Viale, che metterà a disposizione la sua lunga esperienza nelle istituzioni e nel movimento. La partecipazione è aperta anche ai non iscritti, purché eletti nelle liste civiche di piccoli e grandi comuni. Il percorso prevede due incontri online al mese della durata di due ore, in orario serale, e un incontro in presenza ogni tre mesi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, parlamentari, ministri, docenti universitari ed esperti di settore".

"Tra i temi che verranno affrontati: infrastrutture, agricoltura, commercio, sociosanitario, funzionamento dei comuni e delle regioni, bandi regionali e comunali. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2025", concludono dalla Lega. Per informazioni: scuolalegaliguria@gmail.com.