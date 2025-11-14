Un Thé per la memoria: sold out per Giovanni Impastato a Borgio Verezzi (Foto)

Borgio Verezzi ha fatto il pieno per “Un Thé con Giovanni Impastato”, appuntamento inserito nella Settimana della Legalità e dedicato alla memoria, all’impegno civile e alla cultura della non violenza. Più di 150 persone hanno partecipato all’incontro tenutosi presso le Opere Parrocchiali del Redentore.

L’iniziativa condotta da Luca Losio, referente del Presidio Ponente Savonese di Libera è stata introdotta dal parroco Don Carmelo Galeone. Alla conversazione sono intervenuti anche il giornalista Claudio Porchia e il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino. L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi, in collaborazione con Libera – Presidio Ponente Savonese “Antonino Agostino e Ida Castelluccio”, UNITRE di Borgio Verezzi e Pietra Ligure e la sezione E. Bocci dell’A.N.P.I. di Borgio Verezzi.

L’incontro era inserito in un percorso più ampio che coinvolge scuole, associazioni, cittadini e istituzioni del Ponente ligure, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità concreta e quotidiana, fondata su scelte e responsabilità condivise.