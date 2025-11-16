Gli scout in visita ai Vigili del Fuoco di Albenga: spettacolare esercitazione con l’autoscala

Una visita speciale nella giornata di ieri, sabato 15 novembre, al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga: un gruppo di scout ha infatti potuto scoprire da vicino mezzi e attrezzature di soccorso.

I ragazzi hanno assistito anche a una breve esercitazione del nucleo SAF, impegnato nella simulazione di evacuazione di un infortunato da un edificio a più piani, con il supporto dell’autoscala da 34 metri. Una manovra particolarmente suggestiva, che ha mostrato ai giovani visitatori quanto lavoro di squadra e preparazione richiedano gli interventi reali.