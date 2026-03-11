Savona, la caccia al tesoro diventa virale: 50 euro nascosti in città, chi li trova per primo se li prende

Vengono nascoste banconote, da 20 a persino 500 euro in posti particolari delle città, registrato e pubblicato un video dove sono stati collocati e chi segue la pagina su Instagram, Facebook e TikTok vedendole può trovarle e aggiudicarsele.

La pagina social Cash Catch Italy é sbarcata anche a Savona due giorni fa e sono stati ben nascosti dal gestore, un utente anonimo, 50 euro nel retro della Torretta in una canalina nel piazzale sottostante.

Dopo essere stata pubblicata la ripresa del posizionamento sui social dopo qualche ora è stato postato un altro video con il ritrovamento da parte di un giovane che ha anticipato due ragazze. Erano infatti passati 7 minuti dalla pubblicazione del primo filmato al ritrovamento del vincitore.

Insomma anche una sorta di corsa contro il tempo per non rischiare come successo a molti di non trovare più la banconota. Nelle regole comunque viene specificato che se dopo due ore di tempo nessuno la trova verrà nascosta in un'altra zona.

La tendenza nata in Olanda anni fa ha preso piede in diverse città italiane ed europee. Una sorta di caccia al tesoro nel quale bisogna conoscere bene il proprio paese e raccogliere gli indizi con scaltrezza per aggiudicarsi la somma arrivando prima e chiaramente seguendo il profilo social.

Il profilo Instagram italiano ha attualmente 425mila follower, 161mila 800 su TikTok e poco più di 60mila su Facebook.

Negli ultimi giorno l'utente anonimo ha posizionato banconote anche a Genova (vicino allo stadio di Marassi, all'Acquario e in Piazza De Ferrari), a La Spezia e a Sanremo in occasione del Festival.