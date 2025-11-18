Consultorio di Valleggia, interrogazione del Pd in Regione, Nicolò ribadisce: "Nessuna chiusura"

Aveva creato allarme tra i residenti la notizia di una possibile chiusura del consultorio di Valleggia, un punto sanitario fondamentale per le mamme e i bambini del territorio. Il tema è stato posto all'attenzione del Consiglio regionale con un'interrogazione dei cl gruppo del Pd.

"La sospensione o la riduzione dei servizi – ha detto il consigliere Roberto Arboscello - comporta un sensibile peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini del territorio, in particolare delle donne in stato di gravidanza e delle neo-mamme, costrette a rivolgersi per i servizi interrotti - a visite privatistiche o a recarsi nelle strutture del capoluogo di provincia.

L'Asl 2, a causa dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Vado Ligure, ha disposto la collocazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata di Vado Ligure nei locali del Consultorio di Valleggia.

Questo avrebbe comportato una riduzione dei servizi e sollevato richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni sindacali della sanità.

"Con l'avvio dei lavori della Casa di Comunità - ha spiegato l'assessore Massimo Nicolò – sono stati temporaneamente ricollocati alcuni servizi del Consultorio ma con il solo spostamento dello Screening oncologico".