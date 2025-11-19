Pranzo dell’Amicizia a Roccavignale: 120 partecipanti per una domenica all’insegna della comunità

Un appuntamento che si rinnova ogni anno, una tradizione che affonda le radici nel tempo e continua a fiorire grazie al calore della comunità. Domenica scorsa, Roccavignale si è ritrovata per il consueto Pranzo dell’Amicizia, un momento che richiama volti, storie e ricordi.

Il paese si è dato appuntamento nella luminosa sala del Ristorante “La Vetta delle Langhe” a Mombarcaro, che dalle 12.30 ha accolto oltre 120 partecipanti. Tavolate gremite, sorrisi che si incrociavano, strette di mano familiari: uno spettacolo emozionante. C’erano giovani, famiglie e soprattutto i roccavignalesi nati prima del 1951, ospiti d’onore dell’amministrazione comunale.

La giornata è scivolata via tra chiacchiere, sapori tradizionali e quel senso di appartenenza che solo i piccoli paesi sanno custodire. “Vedere 120 persone trascorrere insieme un pomeriggio è qualcosa che scalda il cuore – spiegano dal Comune – e ci incoraggia a continuare a proporre questa iniziativa così sentita”.

Il Pranzo dell’Amicizia non è solo un ritrovo: è un abbraccio collettivo, un momento in cui i ricordi incontrano il presente e guardano al futuro. Dimostra che, anche in un mondo che corre veloce, esistono ancora spazi dove il tempo rallenta, lasciando posto alle relazioni, alla condivisione e alla gratitudine.

Così, anche quest’anno, la comunità roccavignalese ha scritto una nuova pagina della sua storia, fatta di volti sorridenti, calore umano e una domenica trascorsa insieme, nel segno dell’amicizia.