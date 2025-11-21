Search On Media Group lancia Search Tech: il nuovo format che ridefinisce il futuro della Search tra Intelligenza Artificiale e Tecnologia

Dopo quasi vent’anni di storia e un percorso che dal Convegno GT ha condotto al Search Marketing Connect, l’evento di riferimento per il mondo della SEO compie un passo decisivo e diventa Search Tech. Una scelta che risponde alla crescente complessità del settore, mantenendo intatta la missione originaria: condividere conoscenza, far crescere la community e guidare l’evoluzione della Search.

Search Tech rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto nato nel 2006 e oggi focalizzato sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale e sulle tecnologie che stanno trasformando i motori di ricerca. L’edizione 2025 proporrà due giornate di formazione altamente specializzata, con una sala verticale al giorno e contenuti pensati per i professionisti che vogliono anticipare il futuro della Search.

Dal convegno GT a Search Tech : 19 anni community e innovazione del settore

La storia dell’evento prende avvio nel 2006, quando parlare di SEO in Italia era una sfida per pionieri e il digitale un territorio ancora da esplorare. Nasce da queste premesse il Convegno GT: un appuntamento che ruotava attorno ad una sola sala, per due giornate dedicate a formazione e confronto, rapidamente divenuto punto di ritrovo per la community del Forum GT unita dal desiderio di comprendere, sperimentare e crescere insieme.

Negli anni, con l’evoluzione del mondo Search — sempre più articolato, interconnesso e arricchito da discipline come SEO, PPC e nuove tecnologie — anche l’evento si è trasformato, diventando Search Marketing Connect: più sale, più temi, maggiori opportunità di aggiornamento, confronto e networking qualificato.



Oggi, in un contesto in cui tecnologia e Intelligenza Artificiale si intrecciano profondamente con la Search, l’evento compie un nuovo passo avanti. Il più longevo appuntamento SEO d’Europa diventa Search Tech, un format rinnovato e altamente specializzato. La nuova edizione prevede due giorni di incontri e un programma concentrato in una sala verticale, a ribadire come l’innovazione si costruisca anche valorizzando le proprie radici.

A vent’anni dalla nascita del primo evento, la mission resta immutata: condividere competenze, crescere insieme e contribuire allo sviluppo del settore. Cambia il nome, cambia il sito — ora online su https://www.search-tech.it — ma lo spirito rimane lo stesso.

L’appuntamento è per il 4 e 5 dicembre a Bologna, dove professionisti e appassionati si ritroveranno per celebrare l’evoluzione della community, aggiornarsi e creare nuove connessioni

L’edizione 2025 vede Sistrix come Premium Sponsor, Visit Emilia-Romagna come Main Partner e auting come Mobility Partner.

