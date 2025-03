Savona, muore Rino Canavese: ex storico presidente dell'Autorità Portuale

È morto Cristoforo "Rino" Canavese, ex presidente dell'Autorità Portuale. Aveva 76 anni.

Canavese, deputato dal 1994 al 1996, era stato eletto nella Lega e passato poi al gruppo dei Federalisti e liberaldemocratici e per alcuni mesi a quello di Forza Italia. Era stato componente della Commissione Lavori pubblici, in quella Monocamerale d'inchiesta sull'Acna di Cengio e nella Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del Consiglio d'Europa e della Ue.

Giovane ingegnere, era entrato all'Autorità Portuale quando era ancora ente autonomo nel 1976.

Da lì aveva costruito la propria carriera fino a diventarne presidente.

A capo dell'Autorità portuale, dopo esserne stato segretario generale, è rimasto dal 2004 al 2012, per cedere poi il testimone a Gianluigi Miazza.

Nel periodo travagliato della riforma Del Rio aveva sostenuto con forza il porto di Savona e l'importanza della sua autonomia. A lui si deve anche l'arrivo di Costa nell'area portuale della città della Torretta.

Dopo l'esperienza in Autorità Portuale Canavese è entrato nel gruppo Gavio, come consulente occupandosi dell'’Interporto Cim di Novara e Rivalta Terminal Europa; aveva anche ricoperto l'incarico nel Cda anche per l’Autostrada dei Fiori e l’Interporto Vio di Vado Ligure. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio lo aveva voluto come rappresentante di Palazzo Sisto nel Comitato portuale, dopo che l'incarico era stato ricoperto da Alessandro Berta.

Lascia la moglie Franca, il figlio Luca, il fratello Paolo e la nipotina Meiko.