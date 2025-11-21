Sinistra Ingauna: "Limitare le attività ‘etniche’ significa ridurre le libertà di tutti"

"Le recenti proposte di introdurre limitazioni alle aperture delle attività cosiddette “etniche” nel Comune di Albenga rappresentano un passo estremamente preoccupante verso un modello di società meno libera, meno aperta e più autoritaria".

Ad affermarlo in una nota è Sinistra Ingauna, che aggiunge: "La storia – anche quella recente – ci insegna che le restrizioni non arrivano mai tutte insieme: avanzano a piccoli passi, colpendo di volta in volta ciò che non riguarda direttamente la maggioranza. Prima un divieto che “non ci tocca”, poi un altro che “possiamo ignorare”, fino a ritrovarci improvvisamente con spazi di libertà drasticamente ridotti. Oggi si discute di limitare i negozi etnici. Domani, cosa potrà essere considerato “sgradito” o “non compatibile” con un’idea ristretta di decoro o identità? Quali altre attività, culture o stili di vita potrebbero finire nel mirino?".

"Misure come questa, più che risolvere problemi reali, creano divisioni artificiali e alimentano un clima di sospetto che impoverisce l’intera comunità. Albenga ha costruito la sua ricchezza sulla pluralità, sull’apertura, sul commercio, sulle contaminazioni culturali: colpirne una parte significa indebolire il tessuto sociale di tutti. La libertà non si perde mai tutta insieme. Si perde a piccoli cedimenti, quando si accetta che a qualcuno venga tolto un diritto perché “non ci riguarda” o perché appare marginale. Ma non esistono restrizioni innocue: ogni limitazione che colpisce una minoranza prepara il terreno a un sistema più rigido, meno democratico e più simile a un regime che a una comunità viva e consapevole".

"Per questo esprimiamo la nostra più ferma contrarietà all’adozione di regolamenti discriminatori verso le attività “etniche”. Albenga merita politiche moderne, inclusive e basate su dati reali, non scorciatoie ideologiche che restringono le libertà e ci avvicinano, passo dopo passo, a un clima da cui la nostra storia ci dovrebbe mettere in guardia. Difendere la libertà degli altri significa difendere anche la nostra", concludono.