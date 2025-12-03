Savona, un'interrogazione del Movimento 5Stelle sulle condizioni dei giochi a Villapiana

Sicurezza delle aree giochi e dei piccoli che li frequentano. E' questo l'oggetto di una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle per il prossimo Consiglio comunale. “I giardini di via Verdi antistanti le scuole sono molto frequentati dai bambini ed è quindi ancora più fondamentale preservarli nelle migliori condizioni per garantire la loro sicurezza – spiega Federico Mij dei 5Stelle - Abbiamo presentato un'interrogazione alla giunta Russo a seguito di una segnalazione che ci è giunta di un bambino rimasto lievemente ferito mentre stava giocando nel parco”.

I consiglieri 5Stelle hanno fatto uj sopralluogo sul posto. “Come verificato personalmente a seguito di un sopralluogo – prosegue Mij - ci sono alcuni tavoli in pessime condizioni, in particolare uno che ha diverse sporgenze pericolose; inoltre il prato in alcuni tratti si è completamente deteriorato”.

“Per queste ragioni chiediamo – conclude il consigliere - se l'amministrazione comunale abbia intenzione di intervenire sostituendo i tavoli rovinati, così come tutti i manufatti che possono essere potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, con particolare riguardo ai numerosi bambini che frequentano l'area. Chiediamo inoltre se la giunta interverrà per ripristinare il manto erboso laddove non vi è più sempre per ragioni di sicurezza oltre che estetiche”.