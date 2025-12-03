Sicurezza a Savona, Fratelli d'Italia: "Pd risvegliato dal torpore: solo loro non vedono le situazioni segnalate dai cittadini"

Nuovo capitolo nel confronto politico savonese sul tema della sicurezza. Con una nota, Fratelli d'Italia replica ai membri della maggioranza, in particolare al Partito Democratico, accusato con l'ironia di essersi “risvegliato dal torpore in cui hanno vissuto fino ad ora e nel quale hanno cercato di trascinare anche i Savonesi” solo dopo le denunce avanzate dal gruppo regionale e cittadino di FdI.

Secondo il coordinatore cittadino Matteo Debenedetti, il capogruppo in consiglio comunale Massimo Arecco, il consigliere Renato Giusto e il portavoce cittadino Giuseppe Giordanella, i dem “essendo privi di idee e proposte” non avrebbero fatto altro che “eseguire un mero copia incolla dei nostri comunicati stampa sulla sicurezza, prendendo le nostre proposte e facendole figurare come loro obiettivi raggiunti, cosa peraltro non vera”.

“Si evince da subito che quanto afferma il Pd è la solita routine - affermano ancora gli esponenti di parte della minoranza savonese - Quando non ha argomenti, e qui l’argomento c’è ed è evidente, ossia la sicurezza e la tranquillità di noi savonesi, dopo aver inutilmente tentato di smontare le vicende, minimizzato gli episodi, giustificato gli accadimenti descrivendole semplici ragazzate, ecco che improvvisamente, sotto l’incalzare nostro e dei Savonesi, si desta e si erge a paladino della sicurezza, dando la colpa all’attuale Governo”.

“Noi non avalliamo comportamenti violenti - si legge ancora nella nota - noi non assaltiamo redazioni di testate giornalistiche, noi non giustifichiamo chi devasta le nostre citta con la scusa di protestare, per proteggere terroristi nascosti dietro civili inermi. Noi facciamo le leggi per tutelare i cittadini e le forze dell’ordine che, la sinistra ha sempre accusato, attaccato e mai difeso e tutto questo accade ancora oggi. Noi siamo scesi nelle piazze per dare solidarietà e sostegno alle Donne e agli Uomini delle nostre Forze dell’Ordine”.

Il partito torna quindi all'origine della polemica: “Il nostro capoguppo in Regione, Rocco Invernizzi, ha fotografato ed evidenziato nient'altro che la realtà monitorata da tempo, anche attraverso tante segnalazioni ricevute dai cittadini Savonesi. Quindi l’affermazione 'ma Invernizzi dove vive' la possiamo rispedire ai mittenti del Pd che hanno firmato il comunicato dicendogli 'ma dove avete vissuto finora voi'”.

“Come possiamo aspettarci un atteggiamento serio ed obiettivo da persone che non hanno rispetto dei propri elettori, raccontandogli favole, cercando di circondare con una cortina di silenzio e nebbia e inutili giustificazioni legate alle vicende che tutti conosciamo, facendoci persino una paternale dall’alto degli scranni - continuano - Quindi bene Rocco Invernizzi che ha segnalato e segue quanto accade, bene Fratelli d’Italia Savona che monitora la situazione, bene e grazie a tutti i cittadini che ci segnalano le continue problematiche, che a quanto pare, solo il Pd non vede”.