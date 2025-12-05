Finale, minoranza assente in Consiglio Comunale, la maggioranza: "Sempre garantiti spazi e metodi del confronto democratico"

Non ha lasciato indifferenti la Presidenza del Consiglio Comunale né l'Amministrazione, la scelta del del gruppo di Minoranza “Impegno x Finale” di non partecipare all'ultima seduta (quella di ieri, 4 dicembre, ndr) del parlamentino finalese, accusando gli organi di controllo e regolamentazione dello stesso di difettare in imparzialità e sensibilità alle sue richieste.

Oltre ad aver aperto l'adunanza affrontando l'argomento, con una nota ufficiale la maggioranza, «apprendendo con rammarico e sconcerto» la scelta dell'opposizione, «intendono chiarire quanto segue», rimarcando come «all'Ordine del Giorno erano peraltro comprese cinque interpellanze presentate dallo stesso gruppo».

Nella replica, presidenza e maggioranza spiegano le ragioni della convocazione della seduta e delle relative Commissioni. «La seduta ordinaria convocata in data 4 dicembre 2025 e le Commissioni Consiliari ad essa afferenti, per l'analisi delle pratiche oggetto del dibattito nella seduta consiliare stessa, ha come fine unico ed esclusivo l'efficace ed efficiente procedere della macchina amministrativa comunale nell'applicare le deliberazioni relative al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028». L’anticipo rispetto al termine del 31 dicembre, prosegue la nota, è considerato uno strumento utile a «consentire di avviare con maggior tempestività la redazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per la quale sono necessari ulteriori tempi tecnici, e rendere operative quanto prima le risorse destinate alla città, a beneficio dell’intera comunità».

Secondo la maggioranza, una programmazione anticipata rispetto al consueto permetterebbe inoltre agli Uffici comunali di prepararsi ai temi del prossimo Consiglio. «La programmazione anticipata permette inoltre agli Uffici Comunali di lavorare con adeguato margine sugli importanti provvedimenti che prossimamente verranno portati all’attenzione del Consiglio Comunale stesso, i quali richiedono un'adeguata attenzione sempre nell'interesse della cittadinanza». Tra questi, «il controllo delle Società partecipate», le pratiche per «il nuovo Ambito Territoriale Sociale» e «la nascita del nuovo ente per la gestione integrata del ciclo idrico». Temi che, ribadiscono, «meritano una consona attenzione, sia da parte politica che da parte tecnica».

La maggioranza respinge poi «con fermezza» le accuse di parzialità avanzate da “Impegno x Finale”. «Vale ricordare che il Gruppo stesso detiene la Vicepresidenza del Consiglio, fatto inusuale nella recente vita amministrativa finalese, e che questa Amministrazione ha raddoppiato il numero delle Commissioni Consiliari per ampliare gli spazi di confronto. Inoltre la partecipazione delle minoranze è sempre stata garantita nel pieno rispetto delle Leggi e dai regolamenti comunali, talune volte anche derogando a questi ultimi proprio per assecondare le richieste pervenute in segno di pluralità del dibattito».