Finale, la minoranza diserta la seduta del Consiglio Comunale: "Nessuna considerazione delle nostre richieste"

Non parteciperà ai lavori del Consiglio Comunale finalese, convocata per le 16 di oggi (4 dicembre, ndr), il gruppo di minoranza "Impegno x Finale". La decisione arriva attraverso una nota ufficiale in cui i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro spiegano le ragioni dell’assenza, motivata dalla «mancata considerazione alle numerose richieste di rinvio sia della Commissione sia del Consiglio stesso, per motivi lavorativi e personali».

Secondo i consiglieri di opposizione, quella del Presidente del Consiglio sarebbe una condotta già riscontrata in altre occasioni, indice – sostengono – di «una scarsa considerazione della Minoranza da parte del Presidente del Consiglio, organo deputato alla garanzia di imparzialità».

«Solitamente la data di tale sessione viene condivisa dall’intero Consiglio, così come le Commissioni preparatorie che spesso necessitano di più sedute per approfondire i delicati e fondamentali argomenti da cui dipendono le scelte politiche di chi amministra e la quotidianità della Comunità» si legge ancora nella nota.

L’assenza, sottolineano i firmatari, non è una scelta indolore. «Siamo fortemente dispiaciuti di non poter partecipare all’Assemblea sul Bilancio preventivo, massima espressione politica di un’Amministrazione. Non vi è ricordo di un tale comportamento negli ultimi decenni».

Il Gruppo ha chiesto inoltre che la missiva venisse letta in apertura dei lavori consiliari dal Segretario comunale, definito «apice amministrativo dell’Ente», a testimonianza della gravità istituzionale attribuita alla vicenda. «C’è un evidente disagio sia di forma sia di sostanza - aggiungono i consiglieri - Siamo stanchi di partecipare ai Consigli comunali senza ricevere risposte sensate e studiate; da parte della maggioranza non vi è conoscenza sugli argomenti proposti, non si conoscono le pratiche, abbiamo sempre risposte evasive e superficiali. E questo ci viene riportato da gran parte della Popolazione».

Anche questo aspetto viene analizzato dalla minoranza: «Solo il sindaco e l’assessore al Bilancio sono in grado di esporre i contenuti dei vari punti all’ordine del giorno, creando situazioni imbarazzanti e surreali con risposte incoerenti e contraddittorie, spesso lontani dalla verità per chi legge gli atti ufficiali».

In chiusura, i consiglieri rivendicano la rappresentanza dei cittadini da cui sono stati eletti. «Auspichiamo che i quasi 2.500 Finalesi che rappresentiamo in Consiglio possano avere una maggiore considerazione nel prossimo futuro, auspichiamo un maggiore coinvolgimento nei percorsi amministrativi, doveroso ed essenziale per il buon funzionamento della complessa macchina amministrativa» concludono da "Impegno x Finale".