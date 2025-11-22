Quiliano, Fersini (Quiliano Futura): “Bancomat a Valleggia, speriamo non sia solo una promessa”

“Apprendiamo con composta soddisfazione la solerte risposta dell’Amministrazione della città di Quiliano a una — sottolineiamo una — delle numerose richieste avanzate dai cittadini: la miracolosa prospettiva di un bancomat nella frazione di Valleggia”. Lo afferma in una nota Rodolfo Fersini di Quiliano Futura.

“Di seguito – prosegue -, la dichiarazione dell’Amministrazione, cortesemente ripresa da alcuni media: ‘Dopo numerose richieste e sollecitazioni scritte, di cui è sempre stata tenuta al corrente la Prefettura di Savona con viva soddisfazione prendiamo atto della comunicazione e attendiamo ora con sollecitudine la fissazione del sopralluogo congiunto con i tecnici di Poste Italiane, anche per conoscere le tempistiche finalizzate all’installazione dello sportello ATM Postamat a Valleggia’”.

“Con una approfondita ricerca su Internet abbiamo trovato articoli che parlavano di questo bancomat già a maggio 2024, curiosamente a ridosso delle scorse elezioni... – afferma -. Speriamo non sia la solita strategia del ‘rinvio elegante e costante’ che sposta l'opera direttamente al 2028, giusto in tempo per la prossima campagna elettorale!”.

“Quiliano – conclude -, unica città senza uno sportello bancario funzionante, merita risposte certe e tempi rapidi, non promesse ‘stocastiche’".