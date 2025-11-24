Giornata contro la violenza sulle donne, in piazza Sisto a Savona un punto informativo

25 Novembre – Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Una data che ci scuote e ci richiama al dovere della memoria: il coraggio delle sorelle Mirabal, tre donne che nel 1960 furono brutalmente uccise per aver avuto la forza di opporsi alla dittatura di Rafael Trujillo, è oggi simbolo universale di resistenza e dignità.

Questa mattina, nel cuore di Savona, in Piazza Sisto, Azzurro Donna insieme a Forza Italia Giovani ha organizzato un punto informativo aperto a tutti i cittadini, per ricordare, per riflettere, per dire con forza che la violenza sulle donne non può e non deve più trovare spazio nella nostra società.

“Accanto a noi – dicono gli organizzatori -, in questo momento di consapevolezza e impegno, erano presenti: Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, Tommaso Dell’Acqua, responsabile provinciale di Forza Italia Giovani, Paolo Pipitone, responsabile provinciale Forza Italia Seniores, Luciano Stazi, segretario cittadino Forza Italia Savona, Paola Fantin, responsabile cittadina di Azzurro Donna, Valeria Calcagno, commissario cittadino Forza Italia Spotorno, Danila Milesi, responsabile Azzurro Donna per Spotorno”.

“Crediamo che ognuno di noi possa fare la differenza – aggiungono -. Anche un gesto semplice, una parola giusta, un atteggiamento rispettoso possono rappresentare un argine alla violenza. È solo così, insieme, che possiamo costruire una società più umana, più giusta, più vicina alle donne e alla loro libertà. Un ringraziamento a tutte le persone che questa mattina hanno partecipato alla nostra iniziativa”, concludono.