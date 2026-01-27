Regione, un Ordine del giorno sulla frana di Arenzano per chiedere il pedaggio autostradale gratuito fino a Genova Pra

È stato votato all’unanimità dal Consiglio regionale l’Ordine del giorno del Partito Democratico sulla frana che ha colpito Arenzano, località Pizzo, il 25 gennaio.

L'ordine del giorno impegna la giunta a continuare nelle azioni e interlocuzioni per arrivare all’esenzione automatica del pedaggio autostradale nel tratto tra gli svincoli di Arenzano e Genova Pra, per tutta la durata dell’interruzione della viabilità e ogni volta che sarà interrotta, anche temporaneamente, per allerta meteo o altra ragione.

La giunta viene impegnata ad adoperarsi con il concessionario autostradale e il Mit per evitare che siano programmati interruzioni e lavori in concomitanza o con interruzione del traffico nella strada statale 1 sottostante.

Con il documento si chiede alla Città Metropolitana di prevedere la possibilità di utilizzo del treno regionale nelle stazioni di Cogoleto e Genova Pra ai possessori di vari titoli di viaggio e abbonamenti del trasporto pubblico, e di prevedere, come già chiesto dalla Regione, almeno una sosta nelle due località dei treni Intercity.

"Abbiamo chiesto l’esenzione dei pedaggi, oltre un coordinamento con il concessionario autostradale per evitare la programmazione di lavori o interruzioni in concomitanza con la chiusura dell’Aurelia e la possibilità di utilizzo dei treni regionali tra Cogoleto e Genova Pra’ per i possessori di abbonamento al trasporto pubblico locale su gomma. Serve maggiore attenzione verso il territorio e la sua messa in sicurezza con un programma condiviso con gli amministratori locali che affrontano quotidianamente difficoltà e disservizi e sono in prima linea nella loro risoluzione”, così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna dopo l’approvazione all’unanimità e la sottoscrizione anche dai parte di tutti i gruppi, dell’ordine del giorno a prima firma del Partito Democratico