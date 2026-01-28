Polizia Locale, la Lega: "Savona insicura, agenti insufficienti e criminalità in aumento. Serve un cambiamento"

"La Lega di Savona vuole condividere alcune riflessioni sulla presentazione, alla presenza del Sindaco Russo, dell’Assessore Pasquali e del Comandante Aloi, del report delle attività del Corpo di Polizia Locale. Pur riconoscendo e rispettando pienamente il lavoro svolto dal corpo di Polizia, emerge una chiara sproporzione tra la quantità e la gravità dei problemi che affliggono la città e il numero di agenti disponibili: 36 su turni avvicendati, un dato evidentemente insufficiente". Lo afferma in una nota Giorgio Calabria, segretario cittadino della Lega di Savona.

"Non sorprende quindi che, nonostante si affermi di aver presidiato il territorio, nell’ultimo anno si sia registrato un aumento della piccola criminalità, episodi di insicurezza, atti di vandalismo minorile, molestie, incendi dolosi, furti e accattonaggio. Sebbene l’ordine pubblico sia di competenza statale, è innegabile che il monitoraggio del territorio e della comunità spetti anche alla polizia locale".

"È evidente come queste criticità derivino dal degrado costante della città, nonostante i tentativi della giunta Russo di mascherarlo con interventi di facciata per il decoro urbano. Il degrado è legato alla perdita di attività economiche, alla desertificazione di quartieri per la chiusura di negozi, alla disoccupazione, a un’immigrazione non qualificata e alla fuga dei giovani, con conseguente perdita di valori e identità. A ciò si aggiunge una gestione politica che sembra concentrarsi su altre priorità, trascurando quelle essenziali per la vita cittadina".

"Per questo - conclude -, al di là delle critiche o dei ringraziamenti alla Polizia Locale, la Lega di Savona auspica un cambiamento radicale nella gestione politica e amministrativa della città, dando appuntamento ai savonesi alle prossime elezioni per realizzare tale cambiamento".