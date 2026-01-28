Scuole chiuse con la neve, si riaccende il dibattito sui social. Mirri: "La sicurezza viene prima di tutto"

Come previsto da Arpal, la neve ha fatto capolino in diverse zone della Val Bormida, con accumuli significativi solo in alcune aree, mentre nei territori più bassi si è vista soltanto una leggera spolverata. La situazione ha riacceso sui social il dibattito sulla chiusura delle scuole in caso di allerta meteo, provvedimento adottato da tutti i Comuni valligiani. Tra i commenti più ricorrenti, quello che suggerisce: "Bastava consultare un qualsiasi sito meteorologico prima di chiudere le scuole".

A spiegare le ragioni di questa scelta è intervenuto il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri: "Una volta si andava a scuola anche con la neve, ed è vero: le scuole raramente venivano chiuse. Ma oggi il contesto è completamente diverso".

"Quando la Protezione civile emette un’allerta, il sindaco ha l’obbligo di attenersi alla legge e di tutelare la sicurezza dei cittadini, a partire dai più piccoli. Non è una scelta “di comodo”, né una decisione presa alla leggera. Sui social si commenta molto, ma spesso si dimentica un punto fondamentale: se dovesse succedere qualcosa a un bambino, la responsabilità ricadrebbe sul primo cittadino e sull'amministrazione, e il cittadino non esiterebbe a rivalersi legalmente".

"Oggi non è più come vent’anni fa: le responsabilità sono più chiare, le conseguenze più pesanti e la sicurezza viene prima di tutto. Prima di giudicare, bisognerebbe conoscere le regole e le responsabilità di chi è chiamato a decidere", conclude Mirri.