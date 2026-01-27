PPI del San Giuseppe, "Cairo in Comune" interroga il sindaco sulla "mancata apertura h24"

Il gruppo di opposizione “Cairo in Comune” ha presentato un’interrogazione al sindaco Paolo Lambertini sul futuro del Punto di Primo Intervento (PPI) dell'ospedale San Giuseppe.

Se da un lato salutano con favore la riapertura dell’ospedale di comunità, seppur con soli 11 posti letto, e l’aumento degli interventi a bassa complessità, la minoranza punta il dito contro il mancato ripristino del servizio h24 al PPI, più volte promesso.

"Il tema è stato più volte discusso a livello regionale. Nell’odg 20, approvato all’unanimità l’11 marzo 2025 dal Consiglio regionale, la giunta era stata impegnata ad attivarsi 'al più presto per l’apertura dei PPI di Albenga e Cairo Montenotte h24 e 7 giorni su 7'. Per il San Giuseppe, però, non è stato dato seguito", si legge sull'interrogazione.

"Il dibattito è tornato in Consiglio regionale il 18 dicembre 2025 con l’odg 256, volto a impegnare la giunta regionale a prevedere le risorse necessarie per assumere personale sanitario e aprire il PPI h24. La proposta è stata respinta con 16 voti contrari della maggioranza che sostiene il Presidente Bucci. L’assessore alla sanità Nicolò ha spiegato così il parere negativo: 'Sì, certo, nel momento in cui arriverà anche un parere dei sindaci in questa direzione, cosa che al momento non è ancora arrivata, procederemo in tal senso'".

Di fronte a questa situazione, le consigliere Ferrari e Tortarolo interrogano il sindaco: "È vero che non sia ancora stata formalizzata alcuna richiesta alla Regione per prevedere le risorse necessarie a garantire l’apertura h24 del PPI di Cairo? E, in tal caso, il sindaco intende ora impegnarsi, anche in qualità di presidente del Distretto socio-sanitario delle Bormide, per richiedere i fondi necessari a ripristinare il servizio?".

"Dalla nostra elezione abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione sull’ospedale. Tra i temi principali c’è l’attivazione di un presidio h24. Ora la priorità è che i lavori vengano completati e, soprattutto, che i servizi siano pienamente riattivati: una parte lo è già – commenta il sindaco Paolo Lambertini - Con il Comitato Sanitario Locale siamo sulla stessa lunghezza d’onda e abbiamo una serie di richieste che porteremo ai tavoli dell’assessorato regionale o dell’Asl, a seconda delle competenze. Tra queste rientra anche l’accesso delle ambulanze al nosocomio per i codici verdi. L’attenzione sullo sviluppo del nostro ospedale è massima e i primi segnali si vedono già: basta entrare oggi in struttura e ricordare com’era prima".