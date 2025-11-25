Vezzi Portio, cedimento di via Berea e Cassigliano, Casella (Avs): "Strade a rischio chiusura e isolamento per venti persone"

Peggiora la situazione dei due cedimenti stradali di via Berea e via Cassigliano, avvenuti lo scorso anno, con il rischio che una ventina di persone restino isolate. "Il territorio di questo Comune è stato fortemente colpito dagli eventi alluvionali degli ultimi anni – spiega Jan Casella (Avs), che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale –. In particolare nel Comune c'è il rischio di chiusura per due strade: via Berea e Castigliano". Lo scorso maggio, il Comune di Vezzi Portio ha segnalato alla Regione Liguria due cedimenti stradali importanti, rispettivamente in via Berea e in via Cassigliano, per i quali l’amministrazione comunale ha dichiarato l’impossibilità di intervenire per ragioni di bilancio.

"La situazione rischia di aggravarsi in caso di ulteriori eventi temporaleschi – spiega Casella – causando ingenti danni alle strutture pubbliche e l’isolamento di numerose abitazioni, alcune delle quali diventerebbero irraggiungibili dai mezzi di soccorso in caso di emergenza".

Nell’ottobre 2024 ha invece inviato alla Protezione civile della Regione Liguria due schede di segnalazione danni per gli eventi meteo dell’ottobre 2024, per due interventi di tipo B, rispettivamente in località via San Giacomo (frazione Maglione) e in via Giardino, indicando in entrambe le schede la descrizione dei danni e della tipologia di interventi necessari per ridurre i rischi residui.

"I danni nel Comune di Vezzi Portio sulla viabilità di via Berea e via Castigliano – risponde l’assessore Raul Giampedrone – non sono riconducibili a uno stato di emergenza riconosciuto a livello regionale, pertanto i relativi interventi di consolidamento non possono rientrare nei programmi di finanziamento in ambito di Protezione civile".

"Per quanto riguarda via San Giacomo (frazione Maglione) e via Giardino – conclude – in conseguenza degli eventi di ottobre 2024 si conferma che, correttamente segnalati dal Comune, sono stati inseriti nella ricognizione dei fabbisogni per l’inserimento nei futuri eventuali piani degli interventi del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza".





