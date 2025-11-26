Finale Ligure approva il nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

L’amministrazione comunale di Finale Ligure annuncia l’adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, uno strumento fondamentale per regolamentare in modo organico l’utilizzo e la distribuzione dei diversi tipi di impianti pubblicitari sul territorio comunale. Il Piano nasce con l’obiettivo di garantire un ordinato posizionamento dei manufatti e di assicurarne la piena compatibilità con le caratteristiche storiche, ambientali e urbanistiche della città.

Il Piano introduce diversi ambiti territoriali, differenziati per caratteristiche urbanistiche e grado di tutela, prevedendo una maggiore protezione sul Lungomare e nei centri storici di Marina, Finalborgo, Finalpia e Varigotti.

Particolare attenzione è dedicata agli strumenti pubblicitari più diffusi nel piccolo commercio, tra cui i cavalletti pubblicitari per le attività commerciali e le vele/bandiere con piedistallo.

Sarà ammesso un solo cavalletto pubblicitario, da collocare davanti all’ingresso dell’attività, realizzato con materiali naturali, privo di marchi dei fornitori e da rimuovere a fine giornata.

Per quanto riguarda le vele/bandiere con piedistallo, ne sarà consentito il posizionamento solo in prossimità dell’ingresso dell’attività, garantendo il libero transito pedonale; in ogni caso, esse saranno vietate nei centri storici e sul Lungomare.

Con questo Piano, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel coniugare le esigenze delle attività economiche con la tutela del paesaggio urbano, promuovendo ordine, sicurezza e qualità nell’intero territorio comunale.