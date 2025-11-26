 / Attualità

Finale Ligure approva il nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

L’obiettivo è garantire un posizionamento ordinato dei manufatti, assicurandone la compatibilità con le caratteristiche storiche, ambientali e urbanistiche della città

L’amministrazione comunale di Finale Ligure annuncia l’adozione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, uno strumento fondamentale per regolamentare in modo organico l’utilizzo e la distribuzione dei diversi tipi di impianti pubblicitari sul territorio comunale. Il Piano nasce con l’obiettivo di garantire un ordinato posizionamento dei manufatti e di assicurarne la piena compatibilità con le caratteristiche storiche, ambientali e urbanistiche della città.

Il Piano introduce diversi ambiti territoriali, differenziati per caratteristiche urbanistiche e grado di tutela, prevedendo una maggiore protezione sul Lungomare e nei centri storici di Marina, Finalborgo, Finalpia e Varigotti.

Particolare attenzione è dedicata agli strumenti pubblicitari più diffusi nel piccolo commercio, tra cui i cavalletti pubblicitari per le attività commerciali e le vele/bandiere con piedistallo.

Sarà ammesso un solo cavalletto pubblicitario, da collocare davanti all’ingresso dell’attività, realizzato con materiali naturali, privo di marchi dei fornitori e da rimuovere a fine giornata.

Per quanto riguarda le vele/bandiere con piedistallo, ne sarà consentito il posizionamento solo in prossimità dell’ingresso dell’attività, garantendo il libero transito pedonale; in ogni caso, esse saranno vietate nei centri storici e sul Lungomare.

Con questo Piano, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel coniugare le esigenze delle attività economiche con la tutela del paesaggio urbano, promuovendo ordine, sicurezza e qualità nell’intero territorio comunale.

