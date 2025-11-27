 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 17:30

Albenga, segnali positivi per il Commercio: nei primi dieci mesi dell'anno aperture più che raddoppiate rispetto alle chiusure

L’assessore al Commercio, Camilla Vio afferma: “Questi numeri raccontano un’Albenga viva, propositiva e capace di attirare nuove iniziative imprenditoriali”

Albenga continua a confermarsi una città dinamica e attrattiva per le attività economiche. 

Dai dati rilevati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre emerge un quadro estremamente positivo: 87 nuove aperture contro 42 cessazioni, un risultato che testimonia la solidità e la capacità di rinnovamento del tessuto commerciale cittadino.

Il forte saldo positivo indica una città in movimento, capace di accogliere nuove imprese e di favorire un ambiente fertile per chi desidera investire. 

L’interesse crescente degli operatori economici riflette anche il lavoro intrapreso dall’Amministrazione per rendere Albenga un territorio sempre più accogliente e favorevole allo sviluppo.

L’assessore al Commercio, Camilla Vio afferma: “Questi numeri raccontano un’Albenga viva, propositiva e capace di attirare nuove iniziative imprenditoriali. Il commercio è il cuore pulsante della nostra città e la crescita registrata dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Continueremo a lavorare per sostenere chi investe sul territorio, valorizzare le aree commerciali e creare condizioni sempre più favorevoli per lo sviluppo economico locale”.

Dati aperture, chiusure e subingressi delle attività commerciali

Agenzie d’affari

• Aperture: 6

• Chiusure: 2

Commercio in sede fissa

• Aperture: 36

• Subingressi: 11

• Cessazioni: 24

Commercio all’ingrosso

• Aperture: 8

• Chiusure: 1

Commercio su aree pubbliche

• Aperture: 4

• Subingressi: 11

• Cessazioni: 1

Hobbisti

• Aperture: 14

• Chiusure: 0

Attività di pulizie e disinfezione

• Aperture: 1

• Chiusure: 0

Lavanderie

• Aperture: 1

• Chiusure: 0

Noleggio macchinari

• Aperture: 1

• Subingressi: 1

Barbieri e parrucchieri

• Aperture: 8

• Subingressi: 3

• Cessazioni: 3

Produttori agricoli

• Aperture: 1

• Chiusure: 1

Sale giochi

• Aperture: 0

• Chiusure: 1

Stabilimenti balneari

• Aperture: 2

• Subingressi: 4

Pubblici esercizi

• Aperture: 5

• Subingressi: 24

• Cessazioni: 9

