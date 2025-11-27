Albenga, segnali positivi per il Commercio: nei primi dieci mesi dell'anno aperture più che raddoppiate rispetto alle chiusure

Albenga continua a confermarsi una città dinamica e attrattiva per le attività economiche.
Dai dati rilevati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre emerge un quadro estremamente positivo: 87 nuove aperture contro 42 cessazioni, un risultato che testimonia la solidità e la capacità di rinnovamento del tessuto commerciale cittadino.
Il forte saldo positivo indica una città in movimento, capace di accogliere nuove imprese e di favorire un ambiente fertile per chi desidera investire.
L’interesse crescente degli operatori economici riflette anche il lavoro intrapreso dall’Amministrazione per rendere Albenga un territorio sempre più accogliente e favorevole allo sviluppo.
L’assessore al Commercio, Camilla Vio afferma: “Questi numeri raccontano un’Albenga viva, propositiva e capace di attirare nuove iniziative imprenditoriali. Il commercio è il cuore pulsante della nostra città e la crescita registrata dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Continueremo a lavorare per sostenere chi investe sul territorio, valorizzare le aree commerciali e creare condizioni sempre più favorevoli per lo sviluppo economico locale”.
Dati aperture, chiusure e subingressi delle attività commerciali
Agenzie d’affari
• Aperture: 6
• Chiusure: 2
Commercio in sede fissa
• Aperture: 36
• Subingressi: 11
• Cessazioni: 24
Commercio all’ingrosso
• Aperture: 8
• Chiusure: 1
Commercio su aree pubbliche
• Aperture: 4
• Subingressi: 11
• Cessazioni: 1
Hobbisti
• Aperture: 14
• Chiusure: 0
Attività di pulizie e disinfezione
• Aperture: 1
• Chiusure: 0
Lavanderie
• Aperture: 1
• Chiusure: 0
Noleggio macchinari
• Aperture: 1
• Subingressi: 1
Barbieri e parrucchieri
• Aperture: 8
• Subingressi: 3
• Cessazioni: 3
Produttori agricoli
• Aperture: 1
• Chiusure: 1
Sale giochi
• Aperture: 0
• Chiusure: 1
Stabilimenti balneari
• Aperture: 2
• Subingressi: 4
Pubblici esercizi
• Aperture: 5
• Subingressi: 24
• Cessazioni: 9