Eletto il nuovo direttivo dell’Unitre Comprensoriale Ingauna: superata quota 500 iscritti

L’Unitre Comprensoriale Ingauna ha rinnovato il proprio direttivo, che resterà in carica fino al 2028. Alla guida del sodalizio culturale e universitario, che comprende le sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale, è stato confermato il professor Claudio Almanzi.

Le votazioni, che hanno visto una partecipazione molto significativa da parte dei soci, si sono svolte in tre giornate e hanno portato all’elezione dei nuovi consiglieri: Laura Angeli, Giuseppina Binotto, Anna Maria Casa, Rosa Rita Daros, Mariagrazia Doglio, Fiorangela Fiori, Mario Flak, Rosangela Frione, Piera Gallino, Eleonora Mantovani, Luciana Porello e Giuseppina Verrazzani.

Nel corso della successiva riunione sono state attribuite le deleghe. Piera Gallino, risultata la più votata, è stata nominata vicepresidente e confermata nel ruolo di tesoriera. È stata inoltre rinnovata la nomina di Barbara Faccini quale responsabile della sezione di Borghetto Santo Spirito, mentre la guida della sezione di Ceriale è stata affidata a Luciana Porello.

La Segreteria sarà diretta da Giuseppina Binotto, mentre Eleonora Mantovani assumerà il coordinamento delle manifestazioni. La direzione dei corsi, in considerazione della mole di attività, sarà affidata ad Anna Maria Casa e Fiorangela Fiori, supportate da Rosangela Frione e Giuseppina Verazzani, che avrà anche la responsabilità della direzione didattica. Il Comitato di pubblica utilità sarà coordinato da Mariagrazia Doglio e Mario Flak.

Confermati i collaboratori volontari della Segreteria: Maria Melino, Giovanna Rossi e Alfredo Sgarlato. Riconferma anche per il notaio Stefano Benedetti, responsabile dell’Organo di Controllo.

“Ogni responsabile – spiega il presidente Almanzi – potrà avvalersi dell’aiuto di altri soci per le attività dei comitati. Sono molto soddisfatto del nuovo assetto: tutte le cariche sono state approvate all’unanimità, a conferma del clima collaborativo che da sempre caratterizza l’Unitre e che ci ha permesso di raggiungere e superare i 500 iscritti. Desidero ringraziare di cuore i membri del precedente direttivo che non sono stati riconfermati, ai quali va la nostra piena gratitudine: la professoressa Giuseppina De Andreis, il dottor Gino Giulio Provinciali e il dottor Giovanni Cerruti. Un pensiero speciale anche per due figure che ci hanno lasciato e che tanto hanno dato al nostro sodalizio: la professoressa Anna Tagliasacchi e la dottoressa Teresa Ficcarelli”.

Il presidente ha inoltre espresso soddisfazione per l’ingresso di cinque nuovi componenti: Rosa Rita Daros, Mariagrazia Doglio, Rosangela Frione, Eleonora Mantovani e Luciana Porello.

Le lezioni proseguiranno regolarmente fino al 20 dicembre, data di inizio della pausa natalizia. La festa degli auguri si terrà nel pomeriggio del 19 dicembre. Durante le festività il coro dell’Unitre, diretto dalla professoressa Mantovani, terrà una tournée di cinque concerti: 8 dicembre ad Albenga (Santa Maria in Fontibus), 13 dicembre ad Alassio (Chiesa dei Cappuccini), 28 dicembre a Ormea (San Martino), 28 dicembre a Pieve di Teco (San Giovanni Battista) e 4 gennaio ad Albenga (Cattedrale). Al coro, composto da 50 elementi, si unirà anche il baritono e organista Massimo Trevia. La riapertura delle attività, dopo la pausa natalizia, è prevista per il 7 gennaio.