Potenziamento della videosorveglianza, Albenga e Ceriale ottengono un finanziamento di 360mila euro

L’Associazione delle Polizie Locali dei Comuni di Albenga e Ceriale ha ottenuto il finanziamento (326.450,00 euro, 80 mila di cofinanziamento) del progetto di ampliamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza territoriale, un intervento strategico che punta a migliorare il monitoraggio delle principali vie di accesso, potenziare le attività di prevenzione e supportare le forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

Il progetto prevede l’installazione di di 23 telecamere di contesto in risoluzione 4K e 12 OCR per la lettura automatica delle targhe, posizionate nelle aree di confine e lungo le principali arterie di transito dei due Comuni. Le nuove apparecchiature permetteranno il tracciamento dei flussi veicolari su doppia corsia, la lettura delle targhe anche dei motoveicoli e la registrazione di immagini di alta qualità sia in condizioni diurne che notturne.

Le telecamere saranno inoltre collegate alle centrali operative di Questura e Carabinieri, permettendo l’accesso in tempo reale ai flussi video e ai dati dei transiti, nonché l’utilizzo di funzioni avanzate come la ricerca targhe, la gestione delle black list e l’eventuale interfacciamento con sistemi ministeriali.

Il progetto, conforme alle linee guida del Ministero dell’Interno, consolida la collaborazione tra i due Comuni, garantendo un controllo territoriale coordinato e omogeneo, e rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza urbana e la tutela della comunità.

"Questo investimento – affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci – rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza urbana condivisa. Il potenziamento della videosorveglianza, infatti, rappresenta uno strumento essenziale non solo per prevenire e contrastare gli episodi di criminalità, ma anche per supportare in modo più tempestivo ed efficace l’azione della Polizia Locale e delle forze dell’ordine".