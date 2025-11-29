Pronto Soccorso di Albenga, Casella (AVS): "Bucci tradisce il patto coi cittadini"

“Il dietrofront del presidente Bucci è uno schiaffo a tutti i cittadini a cui aveva promesso, appena un anno fa, la riapertura del Pronto Soccorso di Albenga. Mantenere la parola data è fondamentale per essere credibili. Se il presidente della Regione fa marcia indietro su un tema così importante, è giusto dubitare della sua affidabilità”.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, commenta così l’annuncio con cui il presidente Marco Bucci ha dichiarato l’intenzione di non riaprire il Pronto Soccorso dell’ospedale albenganese Santa Maria di Misericordia.

“Dopo anni di battaglie, da parte dei cittadini e dei comitati, dalla scorsa estate il Punto di Primo Intervento è tornato a essere aperto 24 ore su 24. Purtroppo, però, i pazienti possono accedere solo in auto-presentazione, perché le ambulanze sono costrette ad andare in altre strutture, anche per i codici di lieve entità. Se il PPI di Albenga potesse accogliere anche le ambulanze coi pazienti meno gravi, come succede in altri Punti di primo intervento, allora i numeri degli accessi sarebbero molto più alti. Insieme agli amministratori del territorio, ai rappresentanti delle Pubbliche assistenze e delle associazioni di volontariato, abbiamo chiesto più volte di estendere l’ingresso al PPI anche alle ambulanze”, ricorda Casella.

“Da tempo chiediamo alla Regione di effettuare le assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari all’ospedale di Albenga, essenziali per dare un servizio adeguato ai pazienti. A quel punto, l’ultimo passo sarebbe l’attivazione dei reparti necessari per consentire la riapertura del Pronto Soccorso, anche in collaborazione col Santa Corona di Pietra Ligure. Questo cammino si può concretizzare solo se c’è la volontà delle persone elette per governare. In questo momento, purtroppo, questa volontà è assente”, osserva il consigliere regionale di AVS.

“Negli ultimi anni, si è discusso molto della crescente astensione che si registra al momento del voto. Fino a quando i politici mancheranno la parola data, la loro credibilità continuerà a scendere e i cittadini si sentiranno sempre più ignorati nei loro bisogni. L’astensione di massa è un segno di protesta contro una classe dirigente che disattende le promesse. Ci auguriamo che il presidente Bucci lo tenga in considerazione e che rispetti gli impegni presi sul Pronto Soccorso di Albenga”, conclude Casella.