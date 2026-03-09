Regione, Paolo Bordon nominato direttore generale di coordinamento

La Giunta della Regione Liguria ha nominato Paolo Bordon direttore generale della Direzione generale di coordinamento, una delle strutture apicali dell’amministrazione regionale.

La nomina arriva al termine di una procedura pubblica avviata dalla Regione per individuare il dirigente cui affidare la guida della struttura è stata deliberata nell'ultima gounta.Alla scadenza dei termini erno pervenute 36 candidature.

La proposta di conferire l’incarico a Bordon sarebbe stata avanzata direttamente dal presidente Bucci nel corso della seduta della Giunta ed è stata approvata all’unanimità.

L’incarico decorre dalla data di approvazione del provvedimento e avrà una durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo.

La Direzione generale di coordinamento svolge una funzione strategica all’interno dell’organizzazione regionale: ha il compito di coordinare le diverse strutture amministrative della Giunta, garantire il funzionamento dell’apparato amministrativo e supportare l’azione della presidenza. Lo scorso marco era stata affidata a Claudiua Morich, recentemente nomiata asessor eal Bilancio.

L'incarico rientra nella riorganizzazione della dirigenza della Regione Liguria, che era stata aspramente contestata dall'opposizione in Regione. Tra gli incarichi di vertice erano stati assegnati quelli di capo di gabinetto del presidente, il segretario generale,e il direttore della direzione generale centrale di coordinamento; la riforma fissava anche le 11 direzioni generali.