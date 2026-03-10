 / Eventi

Referendum giustizia: a Finale Ligure confronto aperto tra Sì e No

L'11 marzo alle ore 18 nella Sala Gallesio

Mercoledì 11 marzo alle ore 18, presso la Sala Gallesio in via Pertica 24 a Finale Ligure, si terrà un incontro pubblico sul referendum costituzionale. L’evento, organizzato dall’Associazione Vitanova Finale Ligure, offrirà un confronto diretto sulle ragioni del Sì e del No.

Parteciperanno: Federico Farina, avvocato e rappresentante del Comitato per il Sì e Caterina Fiumanò, magistrato in pensione e rappresentante del Comitato per il No. Moderatore sarà Gabriele Dorati, giornalista pubblicista. La partecipazione è libera e il pubblico è invitato a portare domande per un voto consapevole.

