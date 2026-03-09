Auto bloccate tra le sbarre del passaggio a livello a Loano, il sindaco Lettieri: "Necessario lo spostamento a monte della ferrovia"

"L’episodio dell’ennesima auto rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di via Stella ripropone un tema che come amministratori del territorio stiamo portando avanti da tempo: la necessità di superare definitivamente l’attuale assetto della linea ferroviaria nel Ponente ligure". Così, attraverso un post su Facebook, il sindaco di Loano, Luca Lettieri.

"Lo scorso ottobre, insieme ai sindaci del territorio, ho partecipato a Roma a un incontro con il Viceministro Edoardo Rixi e i vertici di RFI proprio sul progetto di raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Albenga, che prevede lo spostamento a monte della linea e l’eliminazione di 14 passaggi a livello tra Finale e Andora. Di questi, ben 6 insistono sul territorio di Loano e un settimo si trova al confine con Borghetto Santo Spirito - prosegue il primo cittadino loanese - La nostra città, suo malgrado, è spesso indicata come una delle principali cause dei ritardi sulla linea proprio per la presenza di numerosi passaggi a livello".

"Tuttavia è bene chiarire che non è il passaggio a livello di via Stella a generare i maggiori problemi operativi - osserva ancora Lettieri - Il punto più critico è quello situato all’ingresso dell’area portuale, dove negli ultimi due anni si sono registrati circa 44 guasti che hanno coinvolto 328 treni, producendo complessivamente oltre 7.400 minuti di ritardo. Si tratta di un passaggio particolarmente ampio che, purtroppo, induce talvolta automobilisti imprudenti ad azzardare l’attraversamento quando le sbarre stanno per chiudersi. I sistemi di sicurezza ferroviari rilevano comunque la presenza di ostacoli e attivano automaticamente le procedure di blocco, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria".

"Per questo lo spostamento a monte della ferrovia rappresenta una scelta strategica per tutto il Ponente ligure. Loano, in particolare, ha chiesto e ottenuto che il nuovo tracciato sul proprio territorio sia realizzato quasi interamente in galleria — fatta eccezione per un breve tratto al confine con Borghetto Santo Spirito — riducendo in modo significativo l’impatto ambientale e visivo".

"Si tratta di un risultato importante, che consentirà non solo di eliminare definitivamente i passaggi a livello e migliorare l’efficienza della linea ferroviaria, ma anche di consegnare definitivamente alla storia una città che per decenni ha convissuto con i disagi e le pesanti ricadute della ferrovia sulla mobilità e sul traffico urbano", conclude il sindaco di Loano.