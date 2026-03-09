Referendum sulla giustizia, gazebo della Lega a Savona: "La partecipazione è un segnale positivo"

Sabato 7 marzo, la Lega di Savona è scesa in piazza in Corso Italia per una giornata di sensibilizzazione in vista del Referendum Giustizia del 22 e 23 marzo. L'iniziativa ha permesso ai cittadini di approfondire i contenuti della riforma attraverso la distribuzione di materiale informativo e il confronto diretto con i referenti locali.

Il segretario cittadino, Giorgio Calabria, ha espresso soddisfazione: "La partecipazione registrata è un segnale positivo, momenti come questi sono fondamentali per informare i cittadini e mantenere un contatto diretto con il territorio, molti cittadini si sono fermati per approfondire i temi della consultazione. Abbiamo illustrato i pilastri della riforma legati alla vittoria del SÌ: separazione delle carriere, istituzione di due CSM indipendenti e dell'Alta Corte disciplinare, con l'obiettivo di ridurre il peso delle correnti e garantire maggiore imparzialità".

"Un ringraziamento va ai nostri militanti e ai simpatizzanti che hanno reso possibile questa giornata con passione e impegno", conclude. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, dalle ore 10:00, all'angolo tra via Paleocapa e Corso Italia.