Evviva le streghe: nasce “Magica”

Manca poco.

“Magica”, la nuova proposta editoriale che nasce dall’intesa tra Tunué, Editions Oxymore e Red White, comincerà a dare i suoi “frutti di carta” nel 2026. Si tratta di una collana indipendente ideata da Barbara Canepa e da Katja Centomo.

Della prima vi ho già parlato l’anno scorso quando, durante il Lucca Comics 2024, ha presentato la sua serie a fumetti intitolata “GreenWood - La strega Urania”. Genovese, è un’artista e autrice tra le più note e stimate a livello internazionale: la sua carriera va dal successo di W.I.T.C.H. a quello di Monster Allergy, a quello di Sky Doll, fino alle direzioni editoriali in Francia e alla recente e già citata saga di Greenwood.



Barbara Canepa

Katja Centomo, aostana, non è da meno: è una delle firme italiane più seguite nel mondo del fumetto e della narrativa. Con le serie Monster Allergy e Lys ha consolidato un profilo professionale che da anni la vede al centro di produzioni italiane ed estere. Il suo studio Red Whale coordina gruppi di autori, supervisiona progetti editoriali e coltiva legami che hanno aperto la strada proprio a questa nuova collana. E per non farsi mancare nulla scrive anche romanzi per Einaudi.



Katja Centomo

La collana “Magica” sceglie la magia come terreno privilegiato per raccontare storie diverse, sorprendenti e perfino scomode. Questo è ciò che è emerso durante la presentazione ufficiale in anteprima del progetto, che si è svolta durante quest’ultimo Lucca Comics alla presenza delle due artiste. L’obiettivo è realizzare un progetto costruito attorno all’idea di uno spazio editoriale autonomo, in cui gli autori possano trovare margini più ampi per sviluppare la propria creatività.



La collana non è pensata come un contenitore fantasy nel senso classico, ma come un viaggio in territori narrativi che sfiorano il mito, il sogno e l’ignoto. La magia verrà trattata come forza primordiale, elemento che attraversa epoche e personaggi, capace di assumere i volti dell’amore e della paura, della metamorfosi e della rinascita. L’immaginario che Canepa e Centomo hanno deciso di mettere al centro si concentra soprattutto sulla figura della Strega: non un costume o un cliché, ma un archetipo femminile ricco di contrasti, odiato e desiderato, perseguitato e celebrato. È la donna ribelle che conosce i segreti della natura, la voce silenziosa del bosco, la guaritrice che sfida i pregiudizi e il potere. È un simbolo che cambia forma e identità, e che nella collana diventa il nucleo da cui far nascere storie gotiche, divertenti, intime o avventurose.

Nel presentare la collana, il direttore editoriale di Tunué, Massimiliano Clemente, ha parlato di un’occasione capace di cambiare il modo di guardare al fumetto italiano, un incontro professionale che definisce “l’inizio di una rivoluzione”. Per lui “Magica” rappresenta non solo una linea editoriale, ma un punto di partenza per offrire agli autori un luogo dove la libertà di espressione sia reale e non solo dichiarata, e ai lettori libri costruiti con una cura che parte dal dettaglio grafico e arriva alla struttura narrativa.

Il reel di Instagram con cui Tunué ha annunciato la presentazione di “Magica”

Il catalogo delle prime uscite, suddivise in tre categorie a seconda dell’età di lettura, includerà sia volumi autoconclusivi sia cicli narrativi più ampi. Una scelta che punta a coinvolgere pubblici diversi, mantenendo però un filo conduttore chiaro e riconoscibile.

Notevoli anche i nomi degli altri autori coinvolti: Palloni, Artibani, Bianco, Tenderini, solo per citarne alcuni.

Un progetto, insomma, che guarda all’Europa, confermando come il fumetto italiano possa dialogare a pieno titolo con le realtà internazionali più consolidate.

Ne seguiremo senz’altro lo sviluppo.

Intanto ci rileggiamo la prossima settimana.